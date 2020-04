Tourisme : Un secteur durement frappé

Prévu entre fin juillet et début août, la saison du hadj est compromise, mais les autorités saoudiennes ont mis en avant la santé de presque trois millions de pèlerins, pour justifier cette décision.Un coup dur aussi pour les agences de voyages. Liès Snouci, vice-président de l'Union nationale des agences de voyages (SNAV), déclare que «c’est une décision que nous trouvons dure, mais très responsable». Le vice-président de SNAV explique que «l’activité touristique fonctionne désormais au ralenti, si elle n'est pas au point mort».

«La situation politique qu'a vécue le pays l'année passée a ralenti l'activité touristique, et cette pandémie vient d'achever le reste, c'est le coup de grâce», dit-il. «Les 3.000 agences de voyages et de tourisme qui exercent en Algérie sont considérées comme des PME/PMI qui assurent quelque 30.000 emplois directs», explique M. Snouci, car le secteur subit de plein fouet la crise. «Depuis presque deux ans, les agences se trouvent en grande difficulté et enregistrent une perte nette de chiffre d’affaires jusqu'à 70%», dit-il. Les conséquences sont dramatiques sur l'activité des agences, car «les avions sont cloués au sol dans tous les pays. Avec ces mesures de restriction des déplacements, les annulations de voyages, la chute des réservations et les pertes financières affectent les agences», dit-il. Le vice-président de SNAV explique que «le tourisme religieux et le tourisme émetteur (out-going) sont les deux principaux axes sur lesquels reposent l'activité des agences». Il ajoute que «cette crise pourrait être le point de bascule entre l'agonie et la mort, eu égard à la dépendance au contexte et au voyages saisonniers comme le hadj et la saison estivale».

Tirant la sonnette d'alarme, M. Snouci explique que le SNAV a interpellé les autorités publiques en vue de la mise en place d'un plan de sauvetage. À cet égard, il propose de créer un fonds d’urgence qui permettra d’apporter une aide complémentaire permettant de subvenir aux besoins urgents des agences qui risquent de mettre la clé sous le paillasson. Le niveau de propagation de l’épidémie du coronavirus inquiète de plus en plus à travers le monde et nécessite, pour M. Snouci, de prendre des mesures qui s’imposent. Admettant que les autres activités de commerce et de services ne sont pas en reste, M. Snouci propose aux pouvoirs publics «de prendre des mesures en vue de participer à la sauvegarde de ce secteur économique, à travers l’exonération totale des taxes et autres charges sociales pour atténuer l’impact violent de l’épidémie». M. Snouci recommande en outre de réfléchir «à la mise en place de mécanisme d'assurance de voyage, pour que les agences ne perdent plus d'argent, car les activités de la majorité d'entre elles réside dans la vente des billets et de la réservation». Le vice-président de SNAV souligne que ce qui l'inquiète, c’est l'après-épidémie, où le marché du tourisme sera dans une seconde phase de décroissance qui pourrait s’avérer catastrophique. Même s'il compte sur la fin du confinement pour le redémarrage de l'activité, le secteur de tourisme devra évaluer les conséquences et les professionnels doivent chercher d'autres solutions pour un réel bond en avant.

Tahar Kaidi