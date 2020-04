Farouk Belguidoum, vice-président de la LFP : «Une période de préparation est nécessaire pour une éventuelle reprise»

Le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a relevé dimanche l'importance d’accorder aux clubs une période de préparation, dont la durée sera fixée en fonction de la date d’une éventuelle reprise de la compétition, suspendue depuis le 16 mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19).

«C’est tout à fait logique d’accorder aux clubs une période de préparation, par rapport à la date d’une éventuelle reprise, ça va permettre aux joueurs de retrouver l’entraînement collectif et d’éviter les risques de blessures. Mais on n’en est pas encore là, car pour le moment on ne peut pas se prononcer sur le sujet tant que la situation sanitaire ne le permet pas», a indiqué à l’APS Belguidoum, désigné récemment au poste de vice-président de la Ligue. «Si la suspension est levée le 19 avril, et c’est ce que nous espérons tous, il y aura au moins deux semaines de préparation, mais dans le cas où l’arrêt sera prolongé, ce sera très difficile pour les clubs qui vont devoir entamer une préparation à zéro en cas d’une éventuelle reprise», a-t-il ajouté.

Une déclaration qui intervient au moment où le directeur général des sports au MJS, Nadir Belayat, a annoncé à l'APS que son département allait contacter à partir de dimanche les Fédérations sportives algériennes, à leur tête celles des sports collectifs, pour discuter des mesures à entreprendre en cas d'annulation pure et simple de la saison actuelle en raison de la pandémie de coronavirus.

Interrogé à ce sujet, le N.2 de la LFP a refusé de s'y prononcer car cette décision «dépasse les prérogatives de l’instance dirigeante de la compétition». Enfin, Farouk Belguidoum est revenu sur le don de 10 millions de dinars fait par la LFP au profit du compte d’aide et de solidarité ouvert par la Fédération algérienne (FAF) dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

«Franchement, c’est très difficile de parler football dans le contexte actuel, même si nous nous sommes préparés à tous les scénarios. Dans le cadre de l’élan de solidarité, la LFP a contribué avec ce geste, et c’est la moindre des choses. Lors de la dernière réunion du Bureau exécutif de la Ligue (tenue mercredi dernier, ndlr), le président, Abdelkrim Medouar, a affirmé que la LFP était prête à mettre tout son budget pour venir en aide aux Algériens», a-t-il conclu.