Sétif : Solidarité avec la wilaya de Blida

Organiséesous l’égide du wali par le ministre de la Micro entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance ainsi que le ministre délégué chargé des incubateurs, cette caravane s’inscrit dans la dynamique de solidarité. Le départ a été donné à partir du stade du 8-Mai 1945 en présence du wali, Mohamed Belkateb, du représentant de ces ministère et de bienfaiteurs de la région qui n’ont pas manqué de faire état de leur disponibilité entière à contribuer à l’effort national. Le wali n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation d’une telle action qui conforte ces liens de fraternité et de solidarité entre les Algériens et véhicule chaque jour un peu plus le message de l’espoir, de l’entraide et de la volonté partagée par tous les Algériens. Le wali s’est rendu ensuite au parc de la wilaya ou il s’est enquis des importants stocks de différents produits de première nécessite qui y sont entreposés pour être distribués aux familles nécessiteuses.

F. Zoghbi