JSK : Appel au don

La direction de la JS Kabylie (Ligue de football) a lancé un appel au don afin d'acheter du matériel médical pour les hôpitaux dans le cadre de l'élan de solidarité contre le nouveau coronavirus (Covid-19), selon un communiqué publié dimanche sur la page facebook du club kabyle.

Les responsables de la JSK ont collaboré avec un collectif citoyen «SOS Kabylie» dans cette opération. La direction a annoncé que l'argent sera collecté en France et en Algérie et un compte en ligne a été mis à la disposition des donateurs. «En plus de l'achat de masques, blouses, gels hydroalcooliques et toute protection possible à destination des hôpitaux, cette initiative de la JSK a pour but de constituer un fond d'aide alimentaire avec des produits de première nécessité pour les personnes dans le besoin», lit-on dans le communiqué de la JSK.

Pour rappel, les dirigeants de la JSK avaient mis à la disposition du corps médical, la résidence du club à Tizi-Ouzou avec hébergement, restauration et transport vers les unités de soin et l'hôpital.