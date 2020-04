Iles Salomon : Au moins 27 passagers d’un ferry portés disparus

Au moins 27 passagers d'un ferry affrété dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus sont portés disparus dans les îles Salomon, après avoir semble-t-il été emportés par les vagues provoquées par un cyclone, a annoncé dimanche la police locale. «Il y avait 738 passagers à bord, y compris l'équipage et le capitaine, mais après un comptage, il a été confirmé que 27 personnes manquaient à l'appel et que le nombre total de survivants était de 711, équipage compris», a indiqué Richard Menapi, chef de la police, précisant qu'à ce stade de nombreux débris ont été retrouvés flottant à la surface dans la zone des recherches mais aucun corps n'a été repéré. Un peu plus tôt, le Premier ministre, Manasseh Sovagare, avait fait savoir dans une déclaration à la nation qu'«un certain nombre de passagers avaient disparu en mer après avoir été emportés par dessus bord».

D'après lui, le navire avait quitté le port «malgré plusieurs avertissements météorologiques» liés au cyclone Harold qui se dirigeait vers les Iles Salomon. Une opération de recherches est en cours, avait-il ajouté.