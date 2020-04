Mme Sabrina Gahar, présidente du Conseil scientifique de la FOREM : «Face à une crise, on ne réagit pas de la même façon»

Comment inciter les gens à adhérer à cette mesure ? Quel sont les moyens et les méthodes pour les orienter afin de bien vivre la période du confinement. Car si pour certains, cette situation constitue une belle occasion pour resserrer les liens familiaux, ce n’est pas le cas pour d’autres dont le confinement constitue une source d’angoisse et d’anxiété qu’il faut prendre en considération. Pour en savoir plus, El Moudjahid a sollicité l’avis de Mme Sabrina Gahar, responsable du master psychologie clinique de l’université Alger II et membre du Conseil national des droits de l’homme et de la FOREM.

El Moudjahid : Quel est le rôle de la cellule d’écoute psychologique mis en place par la FOREM ?

Sabrina Gahar : Pour être aux côtés des Algériens pendant cette période difficile, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche a mis en place une cellule d’écoute constituée de psychologues qui maîtrisent l’arabe, le français et l’amazigh sont disponibles de 9h à 17h via les lignes téléphoniques pour assurer des consultations psychologiques à distance et de prodiguer des conseils sur les moyens de prévention contre le Covid 19. Le but recherché par la mise en place de cette cellule est d’assurer l’écoute psychologique en situation de crise et de faire passer le bon message tandis que le rôle des psychologues qui la composent est d’apaiser le malaise que ressentent les personnes et leur apprendre à s’adapter avec cette situation temporaire. A titre d’exemple, ils effectuent des exercices de relaxation et de respiration à distance par vidéos en leur expliquant qu’il s’agit d’une réaction physiologique par rapport à une situation de danger. La pratique d’une bonne psychoéducation permet de faire une restructuration collective et changer les idées erronées des personnes sur cette épidémie pour un bon comportement des individus face à ce nouveau virus.

Quel est la nature des appels reçus par la celle d’écoute ?

La majorité des appels reçus par la cellule d’écoute sont des appels de femmes qui souffrent de panique. Généralement, ce sont des manifestations physiologiques qui se traduisent par des tachycardies et des tremblements au niveau des membres et des sensations d’étouffement.

Vous allez également mettre en place une cellule d’écoute médicale à distance. Quel est l’objectif de cette initiative ?

La FOREM s’apprête à lancer très prochainement une cellule d’écoute médicale dirigée par Mostefa Khiati, professeur en pédiatrie et président de la fondation. Cette cellule est composée de praticiens couvrant les différentes spécialités tel que la pédiatrie, la pneumologie et la médecine interne en vue d’assurer une téléconsultation. Ces consultations médicales spécialisées dispensées à distance visent à soulager les malades en situation de crise à travers une orientation et des conseils de spécialistes.

Selon vous, quel est l’impact psychologique du confinement sur les personnes ?

Face à une crise, nous ne sommes pas égaux. Donc, les personnes ne réagissent pas de la même façon face à cette situation que traverse le monde entier et l’Algerie n’est pas en reste. Il y a une catégorie des personnes qui évoquent l’aspect positif du confinement, qui montrent sans cesse leurs réalisations durant cette période. C’est une stratégie d’ajustement pour s’adapter face aux événements stressants. D’autres personnes souffrent de dépressions, de crises d’angoisse et de troubles anxieux. Ce sont des personnes qui à l’origine étaient vulnérables. Généralement, ce sont des personnes qui souffraient de stress post-traumatique ayant vécu des catastrophes comme le séisme, les inondations, une maladie grave ou un décès d’un proche. Et le fait de dire que le virus active les anciens traumatismes. Aussi, le fait de limiter leurs relations et réduire leurs investissements pendant cette période de confinement constituent un facteur déclenchant de cet état psychologique. Ces personnes n’arrivent pas à dormir le soir et essaient d’éviter toutes discussions sur le virus. Elles préfèrent rester plutôt dans l’évitement. C’est ce genre de personnes qu’on cherche à cibler pour les aider à surmonter cette situation.

Que peut-on faire pour mieux vivre le confinement ?

Il faut rester dans l’action et le comportement, c’est-à-dire rythmer son quotidien par des activités d’ordre intellectuel, de travaux ménagers, de loisirs, de développement de certaines compétences ou d’apprentissage Nous avons actuellement accès aux sites d’universités ou de bibliothèques internationales qui sont ouvertes pour le public. Il y a aussi le télétravail. On peut faire une activité physique régulièrement pour remplir les journées. Il faut donc profiter de ces choix qui s’offrent à nous. Aussi, il est important de noter que les personnes qui ont perdu des proches pendant cette crise sanitaire sont en train de vivre un deuil qui ne respecte pas les rituels, les traditions et les coutumes permettant aux familles de vivre le processus du deuil progressivement en le partageant avec l’ensemble des proches et amis. Je conseille à ces personnes de garder le lien avec les proches et les amis par téléphone. La distanciation sociale ne veut pas dire la rupture des liens sociaux. Au contraire, c’est le moment de réinvestir les liens et consolider davantage les relations familiales.

Propos recueillis par Kamélia Hadjib