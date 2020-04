Université Johns-Hopkins : Le nombre de cas dans le monde dépasse 1,2 million

Le nombre de cas de COVID-19 dans le monde a dépassé 1,2 million, d'après les chiffres actualisés de l'université américaine Johns-Hopkins. Au total, 1.203.485 personnes à travers le monde ont été diagnostiquées comme étant infectées par le nouveau coronavirus, avec un bilan de 64.785 décès, selon les chiffres mis à jour par le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université.

Le nombre de personnes guéries à travers le monde a, quant à lui, atteint 246.893.

Les États-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas au monde, 312.146, suivis par l'Espagne avec 126.168 cas et 11.947 décès.

L'Italie a signalé 124.632 cas, ainsi que le nombre de décès le plus élevé du monde,

soit 15.362.