Nassima Haddad, psychologue-chercheur : «Une opportunité pour une réflexion des liens en société»

«C'est une situation sociale particulière qui remet à l'ordre du jour la problématique du lien entre les individus au sein de la société. Elle met l'individu face à lui-même en faisant rejaillir la problématique de ses liens avec son entourage, sa famille et la société dans son ensemble», a souligné l'universitaire dans une déclaration à l'APS.

Des liens, a-t-elle préconisé, sur lesquels il faudrait «réfléchir collectivement en se disant, chacun, je dois être solidaire avec les autres de manière à trouver des solutions protégées et protectrices pour tous», considérant que cette pandémie qui impose «une réorganisation de la vie sociale peut constituer une opportunité pour une réflexion collective de ces liens».

«L'individu doublement confiné, chez lui et en lui-même, durant cette période doit la mettre à profit pour reconsidérer et réinvestir le lien avec les autres, qu'ils soient membres de sa famille ou de son entourage extérieur», a-t-elle expliqué, considérant qu'il s'agit d'«un test des capacités intrinsèques de chacun pour mesurer sa souplesse à s'adapter aux situations nouvelles et/ou porteuses de risques».

Par ailleurs, a estimé Mme Haddad, cette situation de confinement met en scène 2 types de solidarité. L'une, «positive», et consiste à «reconsidérer et reconstruire les liens au sein de la famille et de la société», l'autre, «négative», et s'exprime à travers, notamment, «la reproduction des informations négatives qui nourrissent et renforcent la peur». La reproduction des informations négatives, notamment celles relatives aux décès et aux différentes contraintes rencontrées face à cette pandémie, traduit une forme de «solidarité» démoralisante qui est «l'expression d'une peur qu'on n'arrive pas à dompter et à dépasser et, partant, qu'on nourrit», conseillant, à ce titre, d'«éviter de répercuter ce genre d'informations» et de recourir à «des activités interactives et toutes sortes de travaux qui peuvent alléger cette situation de confinement».