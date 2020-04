Vaccins et Afrique : Un élu français saisit la justice

Un député français, M'jid El Guerrab, a annoncé qu'il saisissait le procureur de Paris après des propos jugés racistes d'un chercheur et d'un chef de service d'hôpital parisien. Dans une séquence diffusée mercredi sur une chaîne de télévision française privée, Camille Locht, directeur de recherche à l'Inserm à Lille, était interrogé sur des recherches menées autour du vaccin BCG contre le covid-19. Invité en plateau, Jean-Paul Mira, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Cochin, lui a alors demandé : «Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masques, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida, ou chez les prostituées : on essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ?»

Le chercheur lui a répondu: «Vous avez raison !» Après avoir reçu de vives critiques, les deux hommes ont présenté leurs excuses.