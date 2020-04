Tipasa : Saisie des véhicules non respectueux du confinement

Selon la même source, «la commission de wilaya en charge du suivi de l’épidémie du nouveau coronavirus a donné des instructions fermes aux services de la sûreté et de la gendarmerie nationale, en vue de procéder à la saisie des véhicules contrevenant aux périodes de confinement partiel, pour une durée de 15 jours, en plus du versement d’une amende, et ce en application des orientations du Gouvernement visant la préservation de la santé publique du risque de propagation de ce virus».

Les services de la wilaya de Tipasa ont lancé, à ce titre, un appel aux citoyens en vue du «respect strict des mesures de confinement prescrites par les autorités, en restant notamment chez eux, en guise de prévention contre la propagation de cette pandémie mondiale».

La wilaya, qui boucle une semaine de confinement partiel, décidé par le Gouvernement le 28 mars dernier, a enregistré «une adhésion considérable des citoyens à cette décision de confinement», ont estimé les services de la wilaya.

Toutefois, cette décision de saisie ne concerne pas, selon les mêmes services, les véhicules des personnels des collectivités locales et des administrations publiques détenteurs d’autorisations de circuler pour l’accomplissement de leurs missions, d’ordre humanitaire ou autre.

Toujours en application des instructions du Gouvernement, les services de la wilaya de Tipasa ont décidé d’autoriser la continuité de certaines activités commerciales et de services nécessaires pour la couverture des besoins des citoyens et la continuité de l’activité économique nationale.