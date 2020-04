Laboratoires BEKER : Don de 250.000 comprimés d’azithromycine

Les laboratoires BEKER, société pharmaceutique de droit algérien, spécialisés dans le développement, la fabrication, la promotion et la commercialisation de médicaments génériques de spécialité et d’hyperspécialité couvrant plusieurs gammes thérapeutiques, multiplient leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus – Covid-19.

À cet effet, suite à la validation par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière de la décision émanant du comité chargé du suivi de la pandémie d’inclure l’Azithromycine dans le protocole d’action pour le traitement des personnes testées positives, les laboratoires BEKER ,sollicités par la Pharmacie Centrale des Hôpitaux pour l’achat de ce médicament,ont fait don de 250.000 comprimés d’Azithromycine, permettant ainsi de traiter plus de 80.000 malades.