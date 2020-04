Tizi Ouzou : La mesure de confinement favorablement accueillie

Les habitants des agglomérations urbaines et des villages étaient déjà dans leur écrasante majorité rentrés chez eux et les rideaux des commerces baissés quelques minutes avant l’heure fixée, a-t-on constaté. Les rares retardataires, citoyens et commerçants, ont été invités à rejoindre leur domicile par les différents services de sécurité en patrouille.

Cette mesure est favorablement accueillie par la population qui était en confinement conformément aux recommandations diverses dont celles des comités de village et de quartier, les autorités locales et le personnel de santé qui mènent d’intenses campagnes de sensibilisation. Invité à la radio locale, le wali, Mahmoud Djamaâ, a rassuré la population que toutes les mesures sont prises pour que le confinement se déroule dans de bonnes conditions. La cellule de suivi de la pandémie installée au niveau de la wilaya a mobilisé tous les moyens pour lutter contre la propagation du virus et mettre en place tous les mécanismes permettant l’approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits nécessaires, a-t-il indiqué. Il précise que les familles confinées seront prises en charge par la direction locale de l’Action sociale et de la Solidarité instruite pour les approvisionner en denrées alimentaires. Le wali a également souligné qu’une cellule est installée pour réguler la distribution de tous les dons des opérateurs et autres bienfaiteurs. «La distribution de ces dons et aides doit se faire d’une manière équitable pour l’ensemble des 67 communes», a-t-il insisté. Le wali a salué l’exemplaire mobilisation du mouvement associatif et des comités de villages et a appelé les citoyens à respecter strictement la mesure de confinement qui constitue la seule arme contre la propagation de cette pandémie. «Ce n’est que par la discipline que nous pourrions contenir la transmission de ce virus», a assuré le wali, en rappelant l’engagement des autorités à assurer d’une manière permanente l’approvisionnement des populations en denrées alimentaires. Le confinement, seul rempart Le confinement observé par la majorité des villages de Tizi-Ouzou a porté ses fruits tant la propagation de la pandémie a nettement baissé en 48 heures. C’est ce qui ressort du dernier bilan de la commission nationale chargée du suivi de l’évolution de cette pandémie donnant la wilaya de Tizi-Ouzou 6e dans le classement des wilayas touchées après avoir occupé la 3e place au début de l’apparition de ce virus. Le confinement serait la principale raison de ce recul à côté des campagnes de désinfection des lieux publics, estiment des citoyens et professionnels de santé. Les citoyens ont fait preuve de civisme en se conformant à toutes les mesures de prévention. Des hommages sont rendus aux comités de village qui ont fait preuve d’anticipation en incitant au confinement. Les villageois confinés bénéficient de tous les produits alimentaires acheminés par des volontaires. Toutes ces initiatives sont lancées en étroite collaboration avec des assemblées populaires, l’administration et les services de sécurité qui veillent au respect du confinement. Bel. Adrar