Oran : 1.200 colis alimentaires distribués

Dans une déclaration à notre journal, le directeur de l’Action sociale, M. Fadla a indiqué que cette opération sera dirigée par les chefs de daïra et les P/APC qui travaillent avec les comités de quartiers. Ces derniers sont appelés à s’organiser sur le terrain pour recenser les familles démunies et les personnes touchées économiquement par les mesures provisoires actuelles. Une fois les listes établies, elles seront transmises aux chefs de daïra. Ce responsable a indiqué que la DAS coordonne l’opération de réception des dons des chefs d’entreprises et la gestion des stocks. «Une fois les nouvelles listes établies, nous précèderons à la distribution du stock », a précisé M. Fadla. Compte tenu de la nouvelle situation, l’ancien fichier des familles démunies utilisé pendant le ramadhan et qui recense 81.000 familles sera modifié, explique le même responsable.

De nouvelles catégories seront intégrées dans le fichier notamment les travailleurs journaliers concernés par ces aides. Le directeur de l’action sociale a fait savoir que 1.200 colis de produits alimentaires de base ont été distribués dans trois zones d’ombre : Boufatis, Tafraoui et Aïn Al Karma.

Amel S.