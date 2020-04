France : 65 millions d’euros pour la prise en charge des sans-abri

Le gouvernement français a annoncé samedi que l’enveloppe de l’État pour l’hébergement et l’aide d’urgence aux personnes sans abri, particulièrement vulnérables face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, atteignait désormais 65 millions d’euros.

Dans un communiqué, le ministère de la Cohésion des territoires indique que 172.000 personnes seront hébergées samedi soir dans des structures d’hébergement d’urgence, avec la mobilisation de 7.800 places d’hôtels supplémentaires dans toute la France.

Dans 73 sites spécialisés, 2.800 places ont également été ouvertes pour les SDF malades du Covid-19, mais ne nécessitant pas d’hospitalisation. Confrontées à une situation d’isolement aggravée dans des rues rendues désertes par le confinement de la population ayant un logement, 60.000 personnes sans domicile bénéficieront aussi de chèques services financés par l’Etat pour permettre l’accès à des produits d’alimentation et d’hygiène, pour un montant de 15 millions d’euros.

L’hébergement et l’accompagnement représentent quant à eux 50 millions d’euros.