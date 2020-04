Les walis font don d’un mois de leurs salaires

Les walis de la République ont décidé de faire don d'un mois de leurs salaires, dans le cadre de l'élan de solidarité initié contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

«Dans le cadre de l'élan de solidarité contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), les walis ont, à leur tour, exprimé leur disposition à contribuer à travers un don d'un mois de leurs salaires», lit-on dans le communiqué, soulignant que cette démarche vient affirmer leur participation à l'effort national en tant qu'agents de l'État et citoyens algériens.

Cette contribution financière «intervient pour renforcer l'effort de solidarité national et l'esprit d'entraide sociale visant à surmonter cette circonstance de crise sanitaire et réduire ses conséquences».