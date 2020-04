Rallongement des horaires de confinement partiel à Alger : Prorogation systématique des autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions administratives de la wilaya concernant le confinement instauré à Alger de 19h à 07h du matin resteront en vigueur avec le rallongement des horaires de confinement dans la wilaya, a-t-on appris auprès des services de la wilaya d’Alger.

«Vu la prorogation jusqu'au 19 avril des mesures et dispositions de confinement partiel dans la wilaya d’Alger et l'avancement de l'heure du couvre-feu à 15h au lieu de 19h, les autorisations exceptionnelles auparavant délivrées aux employés des institutions et organismes publiques et privés par les circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger restent en vigueur à compter d'aujourd'hui», a indiqué, hier, un communiqué de la wilaya. Ainsi, il n'est pas nécessaire de se faire délivrer de nouvelles autorisations, et ce jusqu'à l'achèvement du confinement à Alger, a précisé la même source.