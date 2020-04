Le coup d’envoi de cette caravane a été donné par le wali, Djamel Eddine Brimi, en présence du président du Croissant-Rouge et les Scouts musulmans ainsi des bienfaiteurs.

La caravane a sillonné en premier les localités de Bouzizi et Ain Barbar dans les zones d’ombre de la commune montagneuse de Seraïdi. La caravane a acheminé des aides composées essentiellement de colis alimentaires de première nécessité offertes par des bienfaiteurs de la wilaya d'Annaba. Cette action sera suivie par d’autres pour cibler plus de 2.000 familles nécessiteuses d’El Eulma, Cheurfa, Oued El Aneb, Treat et Ain Berda, notamment. M. Mohamed Anick a souligné que la prise en charge des personnes vivant dans les zones d’ombre dans une situation de précarité et de vulnérabilité continue de retenir l’attention aussi bien des pouvoirs publics que du mouvement associatif. B. G.