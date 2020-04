HCA : Report du colloque national sur les balcons de Ghoufi

Le colloque national sur les balcons de Ghoufi, prévu initialement pour le 18 avril, a été reporté sine die en raison du contexte actuel marqué par la propagation du coronavirus, a-t-on appris hier auprès de Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA). «Suite aux mesures préventives prises par l’État depuis l’apparition du coronavirus, le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA) annonce le report du colloque national sur la réhabilitation des balcons de Ghoufi et de l'hôtel adjacent, prévu pour le 18 avril 2020 à Mchouneche, Wilaya de Biskra», précise le HCA, dans un communiqué rendu public. L’organisation de cette rencontre a été confiée à un comité scientifique et technique installé le 8 mars dernier au siège du HCA et s’inscrit dans le cadre de l’action de coopération bilatérale entre le secteur du tourisme et le Haut-Commissariat à l'amazighité, en vue de valoriser le patrimoine civilisationnel et culturel amazigh dans la région des Aurès. Implantés au cœur des Aurès, les balcons de Ghoufi sont présentés comme une symbiose entre un site indomptable, une pratique et un mode de vie qui remontent à des siècles, et un lien très fort entre l'homme et la nature. Puisant dans la substance de son univers matière et couleurs, et s'inspirant de la topographie du terrain, l'homme des Aurès a fini, à travers l'exemple de ces balcons, par intégrer parfaitement et merveilleusement son habitat au site.