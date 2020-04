Automobile : Reprise du contrôle technique

L’activité de contrôle technique des véhicules, suspendue du 22 mars au 4 avril, devait reprendre dès hier dimanche, a appris l’APS auprès de l’Établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA). «Il est porté à la connaissance des promoteurs des agences de contrôle technique automobile de la reprise de l’activité, et ce, à partir du 5 avril 2020», a annoncé l’ENACTA, dans une nouvelle note adressée aux agences de contrôle technique automobile.

«Il vous appartient d’assurer le contrôle technique aux propriétaires des véhicules qui se présenteraient auprès de vos agences, tout en respectant impérativement les mesures d’hygiène et de distanciation sociale nécessaires», a souligné la note. À cet effet, les agences de contrôle technique sont tenues d’assurer les déplacements des contrôleurs vers le lieu de travail, ainsi que doter le personnel intervenant de masques, gants et solutions hydro-alcooliques, a précisé le document.

Elles sont également appelées à désinfecter régulièrement les lieux de travail, ainsi que tout véhicule présenté au contrôle technique, tout en exigeant que les véhicules présentés au contrôle technique soient propres, selon la même source.

À rappeler que la reprise de cette activité vient en application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relative à l’extension de l’autorisation d’exercice à certaines catégories d’activités indispensables aux citoyens, dont l’entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, y compris les vulgarisateurs.

La suspension du contrôle technique des véhicules s’est étalée du 22 mars au 04 avril, puis devait être prolongée du 05 au 19 avril 2020, selon les précédentes notes adressées par l’ENACTA aux promoteurs d’agences de contrôle technique automobile à travers le territoire national.