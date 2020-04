Lutte contre le monopole et le commerce illicite : Les commerçants appelés à déclarer leurs entrepôts

Le ministère du Commerce a appelé, samedi dans un communiqué, les commerçants à déclarer tous leurs entrepôts et leurs stocks, dans le cadre de la lutte contre les commerçants illicites et le monopole. «Au terme de la réunion tenue le 30 mars 2020 avec les représentants des grossistes des produits alimentaires et dans le cadre de la lutte contre les commerçants illégaux et le monopole, il a été convenu de l'obligation de déclarer tous les entrepôts et leurs stocks», précise la même source. Cette déclaration doit être adressée, indique la même source, à la direction du commerce du territoire de compétence afin de permettre aux services de contrôle et de sécurité de faire la part entre commerçants intègres et spéculateurs.

Par ailleurs, les directeurs de wilayas ont été instruits d'engager, en coordination avec les services du Centre national du registre du commerce (CNRC) et sous la supervision des walis, les procédures de radiation définitive de tout commerçant impliqué dans la spéculation et le monopole des produits, conclut le communiqué.