Entrepreneurs et organisations patronales : Vaste élan de solidarité

Ces actions de solidarité s'ajoutent aux multiples caravanes initiées régulièrement au bénéfice de la population de Blida, des couches défavorisées des zones reculées.

«Ce n'est là que le minimum», disent-ils, pour montrer qu'ils sont toujours disponibles à apporter plus. L'appel est lancé par Mme Saïda Neghza, présidente de la Confédération générale des entrepreneurs algériens pour réunir la somme d'un milliard de centimes. Contactée, elle informe qu'un écho très favorable est enregistré. Réitérant sa disposition à ne ménager aucun effort pour être aux côtés des pouvoirs publics et consolider la lutte contre le Covid 19, elle se dit aussi prête à sensibiliser le plus grand nombre des chefs d'entreprises, de responsables d'organisations patronales, les élus et les parlementaires pour faire de son initiative une réalité.

Elle se dit convaincue que la majorité des milieux d'affaires et des élus n'hésiteront pas adhérer à cette démarche. «La solidarité est synonyme de la voie du salut. C'est une valeur ancestrale que nous devons préserver et transmettre aux futures générations. C'est aussi ce que nous apprend notre histoire contemporaine, plus particulièrement pendant la lutte pour la libération où la solidarité des nos valeureux aïeux a largement contribué à vaincre le colonisateur», a-t-elle soutenu.

Elle exprime ses remerciements et sa reconnaissance au Président de la République et aux membres du gouvernement qui ont décidé de faire don d'un mois de leurs salaires. Elle qualifie cette décision de «geste noble» et relève que de tels engagements sont d'un impact positif en termes de consolidation de la cohésion sociale.

De son côté, l'Union nationale des entrepreneurs publics se dit également «solidaire et mobilisé» avec les autorités. «Tous les moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés aux côtés des pouvoirs publics et la population jusqu'à l'éradication total du Covid 19», indique cette organisation dans un récent communiqué.

«Un important lot de fournitures et de consommables de protection, de produits de désinfection et divers équipements indispensables ont été mis gracieusement à la disposition des structures de la santé», précise-t-on.

Il est précisé que le Groupe Madar, membre de l'UNEP «a assuré la fourniture et la mise à disposition d'équipements hospitaliers de grande nécessité, comme les respirateurs et les moniteurs de surveillance ECG, pour les salles de réanimation».

Karim Aoudia