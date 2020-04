La Protection Civile veille à alléger la charge sur les hôpitaux : Plus de 700 évacuations sanitaires dans la capitale

Les évacuations sanitaires, menées par les Unités d’intervention de la Protection civile (PC), dans la capitale, ont sensiblement diminué depuis l’instauration du confinement sanitaire partiel à Alger, le 24 mars dernier.

Selon le chargé de communication de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, outre la grande mobilisation des unités opérationnelles de la PC dans le cadre de la lutte et la prévention contre le coronavirus, le nombre des évacuations sanitaires et transferts vers les hôpitaux a enregistré une baisse significative durant la période du confinement partiel décrété auparavant de 19h à 7h, avant qu’il ne soit adapté hier, sur décision du président de la République, de 15h à 7h.

«Les unités d’intervention de la PC ont mené, durant la période de confinement de 19h à 07h du matin, depuis le 24 mars dernier, 744 évacuations sanitaires de malades dont des cas de patients ayant des pathologies lourdes ou graves, nécessitant le transfert vers les structures hospitalières. Par ailleurs, les unités d’intervention enregistraient une moyenne de 90 à 120 interventions par jour, notamment des accidents de la circulation qui ont enregistré un recul très significatif», a indiqué l’officier de la PC, dans une déclaration à El Moudjahid.

Il a relevé que le confinement sanitaire partiel a permis une baisse du trafic routier. Conséquences positives : moins d’accidents sur les routes et fluidité de la circulation. De même pour les accidents domestiques. «Ce type d’accidents, dont les enfants sont les plus touchés, a enregistré une diminution sensible. Le confinement partiel où toute la famille se retrouve à la maison, notamment les mamans, a permis de limiter les accidents», a précisé le lieutenant Benkhalfallah. En outre, l’officier de la PC a soutenu que le personnel médical traverse une période particulièrement compliquée depuis le début de l’épidémie, requalifiée en pandémie de coronavirus par l’OMS, mettant en exergue le rôle du médecin régulateur de la Protection civile. «Cette période est caractérisée par la charge de travail.

De ce fait, le médecin régulateur de la cellule de gestion de l'épidémie veille à la prise en charge des appels d’intervention qui ne nécessitent pas d’évacuation à l’hôpital». L’officier a également relevé «une prise de conscience chez les citoyens qui sollicitent la Protection civile pour évacuation sanitaire, que dans les cas d’extrême urgence, notamment suite au confinement». Les actions de sensibilisation de la population se poursuivent par les services de la Protection civile. Hier, la DGPC a annoncé l’organisation de 384 actions de sensibilisation portant sur la pandémie Covid-19, ces dernières 24h. «Nous rappelons aux citoyens la nécessité du respect de confinement, ainsi que les règles de la distanciation sociale», a indiqué la DGPC. À cela s’ajoutent 366 opérations de désinfection effectuées en 24h, à travers le territoire national. De même, des dispositifs de sécurité ont été mis en place pour la couverture de 41 sites d’hébergement destinés au confinement à travers 16 wilayas.

Neila Benrahal