Le Président Tebboune et les cadres de la Présidence font don d'un mois de salaire

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et les cadres de la Présidence ont décidé de faire don d'un mois de leurs salaires en contribution aux efforts nationaux visant à juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les citoyens, a-t-on appris samedi auprès de la Présidence de la République.

