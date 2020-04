Meziane Meriane, Snapest : «Une initiative à saluer»

Pour le troisième trimestre, les élèves des trois paliers poursuivront les cours à distance. Hier, le ministère de l'Education nationale a publié sur sa page sur Facebook l’emploi du temps et les liens des chaînes Youtube destinées à assurer des cours aux élèves et de fournir des leçons regroupées selon le niveau ainsi que la matière souhaitée.

Le coordinateur national du Syndicat national des professeurs d’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), Meziane Meriane, indique que «cette démarche, qui a pour but de protéger les écoliers et assurer la continuité pédagogique de l’enseignement scolaire, est à saluer afin d’assurer la continuité pédagogique et éviter les répercussions négatives que peut engendrer cet arrêt d’enseignement sur les élèves après les vacances anticipées».

Pour le coordinateur de SNAPEST, il est encore trop tôt pour évaluer l'efficacité de ce dispositif alors que le plus important pour le moment est de permettre aux élèves de continuer à apprendre et de savoir que ce qui se fait aujourd'hui à distance sera rattrapé en classe à la fin du confinement.

M. Meriane explique que si les autorités décident de lever les mesures de confinement le 19 avril prochain, «il y aura suffisamment de temps pour pouvoir procéder à des révisons et d'organiser des compositions». Il ajoute qu'«en ce début de troisième trimestre, le programme scolaire est à 75% dans presque tous les paliers et que le problème d'assimilation de nouveaux concepts ne se pose pas».

Cependant, «les parents, enseignants et éducateurs devront communiquer et s'assurer non seulement de la qualité des cours dispensés, mais également du confort et capacités psychiques des élèves notamment dans les zones reculées et les wilayas les plus touchées par cette épidémie», a-t-il ajouté.

M. Meriane estime que «l'enseignement virtuel ne saurait en aucun cas remplacer les pratiques en classe pour favoriser l'apprentissage et atteindre les objectifs pédagogiques». «En l'absence de l'enseignant et sans l'implication des élèves et de leurs parents, les technologies ne sauraient susciter chez la personne en formation un comportement d'apprentissage. C'est pourquoi, les élèves devront comprendre que la réussite dépend de leurs efforts car ils sont les premiers concernés».

Tahar Kaidi