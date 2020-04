Le ministre de l’éducation annonce une mouture de plan de contingence : Impliquer les partenaires sociaux dans toute décision

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a fait état, samedi dernier, d’une mouture de plan de contingence en cas de prorogation ou de levée de confinement, s'engageant à impliquer les différents partenaires sociaux dans toute décision.

Dans un message de solidarité adressé à la famille de l'Education et au peuple algérien à la lumière de la propagation du Coronavirus (covid-19), M. Ouadjaout a indiqué que le ministère de l'Education nationale «a élaboré une mouture de plan de contingence aussi bien pour le cas de prorogation que de levée du confinement». Précisant que l’objectif étant «de trouver les solutions adéquates notamment en ce qui concerne les examens scolaires et l'organisation des travaux de fin d'études», le ministre a ajouté que son département «ne prendra aucune décision sans l'association des différents partenaires sociaux».

«Quelle que soit la décision à prendre au sujet de cette question sensible, elle ne sera pas unilatérale mais consensuelle avec l'ensemble des partenaires institutionnels et sociaux», a insisté M. Ouadjaout, affirmant que «l'avenir de nos élèves, notamment des classes d'examen fait l’objet d’une attention et d’un intérêt majeurs».

Après avoir assuré que «toutes les mesures nécessaires seront prises pour ne pas laisser nos enfants sans scolarité quelles que soient les circonstances et les difficultés», il a fait savoir que le ministère «rendra public le calendrier des séances et cours qui seront, bientôt, diffusés sur les chaînes de la Télévision publique et à travers Youtube sur son site officiel».

Par ailleurs, le ministre a rappelé les mesures prises pour s'adapter à cette situation, des mesures qui, a-t-il dit, «ne peuvent remplacer les cours en classes mais contribuent à garantir le service minimum pour la continuité de l’enseignement au profit des apprenants, à l’instar de ce qui se passe dans tous les pays du monde».

Le ministre a évoqué, dans ce sens, le plan «Orsec» mis en place face à la suspension des cours prévoyant la diffusion, sous l'égide de l'Office national d'enseignement et de formation à distance, de cours sur les chaînes de la Télévision publique en coordination avec le ministère de Communication au profit des élèves de 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire, expliquant que l’objectif étant de toucher les élèves ne pouvant avoir accès aux moyens des technologies de communication. Il a appelé, à cet effet, les élèves à «utiliser leur nom d'utilisateur et mot de passe attribué pour les examens, en attendant l'activation de comptes pour les élèves des classes d'examen afin de leur permettre de suivre leurs cours en interactivité».

«Pour la première fois, des cours de soutien seront dispensés sur Youtube via 17 points de diffusion au profit des élèves des trois cycles, à raison d'un point de diffusion par niveau», a poursuivi le ministre.

Concernant les élèves ne disposant d'aucun moyen de TIC, notamment au niveau des zones d'ombre «priorités du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune», le ministre a mis en avant l'enregistrement, en coordination avec le ministère de Communication, des cours sur les chaînes de Radio nationale et locales pour leur permettre de suivre leurs cours au même titre que leurs camarades dans les autres régions des pays, par souci d'équité et d'égalité des chances.

Après avoir exprimé sa solidarité aux différentes catégories du peuple algérien, notamment la famille de l'Education dans la lutte contre le Covid-19, M. Ouadjaout a adressé ses condoléances aux familles des victimes, saluant «ceux qui sont au premier rang dans la lutte contre l'épidémie, notamment les personnels du secteur de l'Education parmi les inspecteurs et les enseignants à travers l'ensemble du pays» pour l'enregistrement et la diffusion des cours via les réseaux sociaux et internet.