Ouargla : Programme exceptionnel d’hygiène

L'EPWC-CET a procédé, en vertu de ce programme en cours d’exécution, au renforcement des opérations de désinfection des espaces et établissements publics, dans le cadre des mesures préventives prises en vue de contenir la pandémie et de protéger les citoyens contre le risque de contamination, a affirmé à l’APS le directeur de l’établissement, Ilyes Haddou.

La campagne, marquée par la mobilisation d’importants moyens humains et matériels, a touché, depuis son lancement en mars dernier, la gare routière, les structures de santé, à l’instar du service d'urgence médicochirurgicale (UMC) de l'établissement public hospitalier EPH-Mohamed-Boudiaf et les polycliniques des quartiers El-Ksar et Hay-Ennasr, ainsi que plusieurs bureaux de poste y compris les guichets automatiques bancaires (GAB), a-t-il précisé. Des actions similaires ont été effectuées au niveau de la cité administrative, la maison de vieillesse, des résidences universitaires, des quartiers résidentiels, en plus des bus de l'Entreprise publique de transport urbain et semi-urbain (ETUSU), a-t-il poursuivi.

L’établissement a donné une série d'instructions à ses employés, les incitant «à garantir le respect des normes réglementaires lors du travail et à poursuivre leurs efforts de sensibilisation à l'adresse des citoyens quant à la nécessité de se conformer aux mesures préventives pour éviter tout risque de contamination, à travers des campagnes de sensibilisation via l’affichage urbain notamment, a indiqué M. Haddou.

Plus de 90.000 tonnes de déchets, tous types confondus, ont été collectées par l’Etablissement à travers ces trois centres d’enfouissement techniques (CET), localisés à Bamendil couvrant les communes d’Ouargla et Rouissat, à Nezla (Nezla, Touggourt, Tebesbest et Zaouia El-Abidia) et à Témacine (Témacine et Blidet Amor), selon le même responsable.

Sur un autre plan, le CET de Bamendil a traité l’année dernière 199.160 kg de déchets recyclables (fer, aluminium, plastique et autres), alors que ceux de Nezla et Témacine ont récupéré 347.920 kg de ces déchets.