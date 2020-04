Soutien scolaire via internet : Le dispositif opérationnel

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, samedi dernier, le lancement, à partir d’hier, du dispositif de soutien scolaire via internet au profit des élèves de la 4e année moyenne et de la 3e année secondaire.

S’inscrivant dans le cadre de la concrétisation du «plan d’urgence» face à la suspension des cours pour lutter contre la propagation de coronavirus en milieu scolaire, ce dispositif de soutien scolaire sera activé à travers les plateformes numériques de l’Office national de l’enseignement et de la formation à distance (ONEFD), indique le ministère dans un communiqué.

A cet effet, les élèves sont appelés à s’inscrire pour accéder à ces plateformes numériques en utilisant «le nom d’utilisateur et le mot de passe indiqués sur l’accusé de réception du dossier d’inscription et figurant en bas de l’imprimé de la demande d’inscription électronique à l’examen de Brevet de l’enseignement moyen ou du Baccalauréat, délivré par les établissements éducatifs (CEM ou lycées).

Le ministère a publié les liens des plateformes de soutien via Internet en fonction des niveaux et branches :

Ainsi, le lien http://scolarium-oven.onefd.edu.dz, destiné aux élèves de 4e année moyenne, concerne les wilayas d'Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Bechar, Blida, Bouira, Tamanrasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba et Guelma.

Le lien http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz/4-am, concerne les wilayas suivantes: Alger, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Taref, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa, Mila, Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaïa et Relizane.

Le lien http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz/philo est dédié aux élèves de 3e année secondaire, branche lettres et philosophie.

Le lien http://soutien-Scolaire.onefd.edu.dz/science s’adresse aux élèves de 3e année secondaire, branche sciences expérimentales.

Le dernier lien http://scolarium-3as.onefd.edu.dz concerne les élèves de 3e année secondaire, branches langues étrangères, gestion et économie, mathématique et maths techniques.

Pour rappel, ces liens, dédiés aux élèves du cycle secondaire, concernent toutes les wilayas du pays.

------------------------

Calendrier des cours types diffusés sur la Télévision publique

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, samedi dernier, le calendrier des cours types destinés aux élèves de la 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire à travers le programme «Mafatih ennadjah» (Les Clefs de la réussite) qui sera diffusé à travers les chaînes de la Télévision publique.

La diffusion de ce programme débutera dimanche par les cours pilotes du troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020 au profit des élèves de la 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire, «en concrétisation du plan d’urgence tracé par le ministère dans le cadre des mesures prises pour faire face à la suspension des cours dans le cadre de la lutte contre la propagation de coronavirus au milieu scolaire», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le programme pour le cycle secondaire sera diffusé les dimanche et mercredi de 12h30 à 13h00, pour le cycle moyen, les lundi et jeudi de 12h30 à 13h00 et pour le cycle primaire, mardi de 12h30 à 13h00.

Le vendredi, le programme sera diffusé de 15h00 à 16h00 pour les cycles primaire et secondaire alors que le samedi, il sera diffusé pour les élèves du cycle secondaire de 12h30 à 13h00.

Selon le calendrier dévoilé par le ministère, ce programme sera diffusé sur la Chaîne 1 et 6 et rediffusé quotidiennement de 16h00 à 16h30 et samedi de 17h00 à 18h00 sur la Chaîne 4.