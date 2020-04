Tiaret : Introduction des cours sur la plateforme de l’université

L'Université «Ibn Khaldoun» de Tiaret s'est lancée dans l'introduction des cours dans diverses spécialités sur une plateforme numérique pour ses étudiants, comme initiative dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, a-t-on appris auprès des services de cet établissement d'enseignement supérieur.

Toutes les procédures et les mécanismes ont été mis en place pour lancer cette plateforme numérique englobant les cours du deuxième semestre pour diverses spécialités.

Ainsi, 109 comptes électroniques ont été ouverts pour plus de 30.000 enseignants et 30.000 autres pour les étudiants qui leur permettront d'y accéder et de les visualiser à distance, a-t-on fait savoir.

La même source a indiqué que l'Université «Ibn Khaldoun» de Tiaret a initié l’opération de création de comptes électroniques dans le cadre des recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour assurer le suivi des étudiants à distance, compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

L'université de Tiaret regroupe huit facultés et deux annexes à Sougueur et Ksar Chellala et l'Institut vétérinaire, qui assurent 115 spécialités dans 10 domaines différents.