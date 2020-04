CRA : Geste symbolique envers les personnes en première ligne

«En solidarité avec celles et ceux qui sont sur les premières lignes dans la lutte contre la propagation du Covid-19, le Croissant-Rouge algérien initie un geste symbolique pour exprimer sa reconnaissance envers eux», note la même source.

A cet effet, le CRA a offert à tous les travailleurs de la santé des hôpitaux de Boufarik et d'El Kettar des produits laitiers, don de Danone. Quinze mille (15.000) bavettes seront également distribuées à la Gendarmerie, la Police, la Protection civile, les Douanes, ajoute le communiqué. Des bavettes seront aussi distribuées «à tous ceux qui, dans l'ombre, jouent un grand rôle, d'une part dans la sensibilisation de l'opinion publique sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène et de protection, et d'autre part se font l'écho de la situation réelle de la pandémie», indique le CRA, précisant qu'il s'agit «des journalistes et de tous les travailleurs du secteur de la presse (public et privé), sans oublier les travailleurs d'hygiène (Netcom) qui sont mobilisés jour et nuit pour apporter leur aide dans la lutte contre le Covid-19».