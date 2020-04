Mme Chorfi, présidente de l’ONPPE : «Des consultations psychologiques à distance»

L’ONPPE vient d’élargir l'action de la cellule des signalements des violations des droits de l'enfant en vue de prodiguer aux familles des consultations psychologiques à distance et de les sensibiliser sur la nécessité de respecter les mesures de prévention. «L’opération vise l'accompagnement des enfants et de leurs familles et la prise en charge de leurs préoccupations durant la période du confinement préventif», a souligné à El Moudjahid, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, présidente de l'ONPPE.

Mme Meriem Chorfi a indiqué que l’opération s’effectue en coordination avec la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche et avec l’aide de ses psychologues qui ont bénéficié, au préalable, de cycles de formation initiés par l’ONPPE. Elle a révélé la réception chaque jour de quelque 5,000 appels via le numéro vert 11/11 pour le signalement des cas de violation des droits de l'enfant. Elle a fait savoir que la plupart des appels reçus portaient sur des questions liées au Coronavirus et les mesures à prendre pour s’en prémunir. «Des cas d’atteinte aux droits des enfants ont été également enregistrés durant cette période», a-t-elle regretté, ajoutant qu’il s’agit de cas de violences signalés par des voisins, pris en charge et orientés vers les services compétents.

La déléguée nationale a souligné l’importance de respecter les mesures de confinement et d’observer la distanciation sociale qui, a-t-elle dit, constitue un moyen sûr pour contenir la maladie et a mis en exergue le rôle de la cellule dans l’accompagnement des enfants et de leurs familles. Elle a signalé la mise en place d’une cellule de crise au sein de la commission de prise en charge de la santé mentale des enfants. «Cette commission est composée notamment de médecins spécialistes et de psychiatres et d’experts en charge de la santé mentale qui se mobilisent pour assurer des consultations à distance», a-t-elle expliqué.

Mme Chorfi a relevé l’importance de mettre à profit ce confinement pour resserrer davantage les liens entre les membres de la famille. «C’est une occasion pour les femmes qui travaillent de rester avec leurs enfants et de les occuper par des activités ludiques», a noté la présidente de l'ONPPE qui insiste sur la nécessité de rester chez soi. «C’est indispensable pour contribuer à l’effort de lutte contre le Covid 19», a-t-elle conclu.

Kamélia Hadjib