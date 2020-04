Mohamed Laïchoubi : «Un nouvel ordre économique se met en place»

«Je crois que les conséquences de cette pandémie seront importantes. Il faut s’attendre à l’éclatement des grands blocs économiques et à des crashs des grandes places boursières, ce qui impactera inévitablement la suite des événements», a-t-il argué, lors de l’émission «L’Invité de la rédaction, de la Chaîne III.

Plus explicite, il a rappelé que quelque 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont aujourd'hui confinées, dont plus de 1,1 million contaminées par le virus et 63.000 décédées. «Le décor de la situation d'extrême crise dans laquelle se trouve la majeure partie des pays du monde des suites de la prolifération foudroyante du covid-19 est déjà planté. Si ces pays n'ont pas vu venir ou, au mieux, ignoré ce danger, c'est parce que celui-ci heurte les intérêts du système économique mis en place. En d'autres termes, ils ont préféré privilégier les créateurs de richesse au détriment des investissements au bénéfice de leur système hospitalier, et cela en dépit d'une forte contestation sociale», a expliqué l’ancien ambassadeur. Interrogé justement sur les systèmes sanitaires mondiaux qui ont été mis à rude épreuve ces dernières semaines, M. Laïchoubi a déclaré que ces derniers ont montré leurs limites et, surtout, prouvé leur défaillance. Ces systèmes sont appelés impérativement à être revue complètement.

La responsabilité de cette situation incombe aux responsables politiques qui devront désormais investir en premier lieu dans le domaine hospitalier», a-t-il souligné. Il considère qu'une fois cette catastrophe sanitaire passée, «c'est toute une vision économique et financière du monde qui ne manquera pas d'être remise en cause», notamment des suites de la considérable dette qui s'est accumulée au 3e trimestre de 2019, estimée à 253.000 milliards de dollars. «Cette dette va s'amplifier en raison de l'importante crise sanitaire», a-t-il indiqué.

Comme conséquence à cette crise sanitaire, l’invité de la radio s’attend à l'émergence d'un nouvel ordre mondial et de nouvelles puissances, à l'exemple de la Chine qui va être un «élément moteur» de l'économie mondiale, tout au contraire de l'économie américaine qui sera confronté, selon lui, à des difficultés majeures et un ralentissement important. «D’autres pays sortiront grandis, à l’image de la Russie, du Japon ou de la Corée du Sud. A contrario, on va assister probablement à l’effondrement des économies européennes représentées par la France, l’Italie et l’Espagne, des pays qui ont été grandement touchés par le Covid-19», a ajouté l’économiste qui prévoit une hausse des prix du pétrole.

«L’Algérie possède des atouts majeurs.»

Profitant de cette opportunité, Laïchoubi a appelé à une «reconstitution du tissu économique nationale basée sur un potentiel humain compétent ». Il relève que ce tissu économique est basé aujourd’hui à 80% sur les services, le commerce contre 9% seulement pour l'industrie. «Ceci ne contribue en aucun cas à un développement économique dans le pays», a-t-il regretté, plaidant pour la mise en place d’un plan de valorisation du territoire, de modernisation de l'artisanat, de l'agro-alimentaire et du secteur des textiles.

«C’est primordial pour réaliser un bond économique important dans le pays», a-t-il soutenu, estimant que les jeunes porteurs de projets doivent s’impliquer pour participer au développement durable. «Il faut qu’on leur donne la chance de pouvoir prouver leurs compétences», a insisté l’ex-ministre du Travail.

A propos des conséquences de la pandémie sur l’Algérie, Laïchoubi a assuré que notre pays a des «atouts majeurs» pour résister à la crise économique mondiale. «L’Algérie ne fait pas face au problème de l’endettement, contrairement à des pays développés», a-t-il souligné.

