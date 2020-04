Grand angle : Vers une année blanche ?

Des pays qui tournent au ralenti à cause d’un confinement planétaire, des économies presque à l’arrêt, des activités diplomatiques réduites à leur plus simple expression pour ne par dire à néant, des visites d'État annulées et des réunions- clés reportées ou exécutées par vidéoconférence, des rencontres et des Sommets renvoyés à des dates ultérieures, comme celui de France-Afrique, la pandémie de coronavirus a radicalement modifié non seulement notre façon de concevoir le quotidien, mais surtout l’activité diplomatique internationale et par conséquent fait ressortir d’autres menaces susceptibles de modifier l'équilibre mondial des pouvoirs. Et parmi les centres névralgiques de l’exercice de ce pouvoir diplomatique : l’Onu. L'arrivée de Covid-19, qui a fait progressivement de New-York un épicentre mondial de la pandémie, a soudainement mis fin au fonctionnement normal de cette institution et ses annexes, qui s’apprêtaient à fêter en grande pompe, leurs 75 ans d’existence, au mois de septembre, si d’ici là il y aura un vaccin. Jamais un virus n’a eu autant d’impact sur notre façon d’être. Il nous oblige à apprendre d’autres réflexes d’autres manières d’agir, en un mot à changer nos habitudes. Pour certains analystes, les plus sceptiques, la crainte de voir le coronavirus « trophier» l’activité diplomatique est bien réelle. Le téléphone, les courriels et les réunions virtuelles autrefois outils, sont devenus des moyens uniques voire la norme pour un minima de fonctionnement des institutions onusienne. «Cela rend beaucoup de choses plus difficiles», a déclaré Ronald Neumann, ancien ambassadeur américain en Algérie de 1994 à 1997, devenu président de l'American Academy of Diplomacy. Les pourparlers de paix en Afghanistan, le conflit au Yémen, les négociations sur la fin de la tragédie syrienne, la guerre en Libye…, pratiquement toutes les initiatives diplomatiques sont en stand-by. Sans parler des autres sujets, les droits de l'homme, la pauvreté, le changement climatique. Le 25e anniversaire de la conférence des femmes des Nations-unies à Pékin qui a adopté une feuille de route de 150 pages pour parvenir à l'égalité des sexes, une session sur le droit de la mer, une autre sur les droits des peuples autochtones, la conférence d'examen quinquennale du Traité de non-prolifération nucléaire..., toutes ont été ajournées. Se dirige-t-on alors vers une année blanche dans l’exercice de l’Onu ? Lundi dernier, l'Envoyé des Nations-unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a déclaré au Conseil de sécurité que les chefs d'un comité créé pour discuter de la constitution syrienne s'étaient mis d'accord sur un nouveau programme de pourparlers, ajoutant : «Le Covid-19 rend impossible la venue des représentants syriens à Genève à présent». La messe est dite.



M. T.