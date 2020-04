Mali : Négociations pour obtenir la libération de l’opposant Soumaïla Cissé

L'Union pour la République et le développement (URD), principal parti de l'opposition malienne, a fait, samedi 4 avril, à Bamako, le point sur l'enlèvement de son leader Soumaïla Cissé et d'une douzaine de ses compagnons et collaborateurs enlevés la semaine dernière, le 25 mars, dans la région de Tombouctou alors qu'ils étaient en campagne pour les législatives. Toutes les personnes enlevées par les terroristes ont été libérées, sauf Soumaïla Cissé lui-même. Les négociations sont en cours pour obtenir sa libération. Pour Me Demba Traoré, un des responsables pour l’Union pour la République et la démocratie (URD) «les négociations continuent. Nous avons interrogé ceux qui ont été libérés. Certains nous ont confirmé qu’ils ont échangé avec les ravisseurs qui leur ont dit que «si tout va bien, Soumaïla aussi sera libéré comme eux». Ça, c’est ce qu’on peut retenir». Soumaïla Cissé n’a pas encore été autorisé à parler au téléphone à des proches, mais il se porterait plutôt bien. Un autre détail, les ravisseurs qui ont des revendications seraient de présumés terroristes. Ils ont accepté que l’otage reçoive des médicaments. De son côté, le gouvernement malien est également préoccupé par la situation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé un ancien Premier ministre pour diriger, sur le plan national, une autre cellule de crise.