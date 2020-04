Grande-Bretagne : Les Travaillistes tournent la page du socialisme radical

Keir Starmer a été élu, samedi dernier, nouveau leader du Parti travailliste, principal parti d'opposition de Grande-Bretagne, promettant de mettre fin à plusieurs années de luttes intestines et de travailler avec le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Cet ancien responsable des poursuites pénales pour l'Angleterre et le Pays-de-Galles a été élu chef du Labour avec 56% des voix. Face à lui, la défaite très claire d'une alliée du leader sortant Jeremy Corbyn, mais aussi l'élection d'Angela Rayner comme bras droit de Keir Starmer annoncent un virage vis-à-vis du socialisme radical défendu par la direction précédente. Le parti travailliste, au pouvoir pendant 13 ans avec Tony Blair et Gordon Brown, a accusé en décembre dernier sa pire gifle électorale depuis 1935, des divisions sur la stratégie, une attitude confuse sur le Brexit et une controverse sur l'antisémitisme ayant détourné du Labour une partie de son électorat traditionnel. Keir Starmer, devient le vingt-deuxième leader de ce parti historique, fondé en 1900 par l’Ecossais, Keir Hardie. Sur ces

22 dirigeants, seuls 6 sont devenus Premier ministre.

Le dernier fut Gordon Brown, de 2007 à 2010. Dans son premier discours de vainqueur, Keir Starmer a souligné que sa tâche, «l’honneur d’une vie», était de «mener ce grand parti vers une nouvelle ère, avec confiance et espoir». «Là où nous devrons changer, nous changerons. Là où nous devrons repenser, nous repenserons», a-t-il dit. À peine élu, Keir Starmer a annoncé avoir parlé avec le Premier ministre, Boris Johnson, et accepté son invitation de participer à des réunions au sommet la semaine prochaine dans ce «moment d’urgence nationale». Il arrive à la tête du plus grand parti de gauche d’Europe (en nombre de militants, 580 000) à un moment particulièrement crucial de l’histoire. «Je veux un Labour qui gagne une élection, a-t-il dit. On peut dire ce que l’on veut sur vouloir sauver le monde, mais si nous ne gagnons pas d’élections, il n’y a rien que nous puissions faire.»

M. T. et Agences