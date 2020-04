Covid-19: Impérative mobilisation de tous les citoyens pour faire face à la pandémie (Benbouzid)

"Les cas de Covid-19 augmenteront à un rythme inquiétant durant les prochains jours, d'où l'impératif pour les citoyens de se mobiliser, de

respecter les règles de confinement et d'éviter les rassemblements devant aggraver la situation", a déclaré le Pr. Benbouzid, lors de l'émission sur la lutte contre le Covid-19 diffusée à la Télévision algérienne, en présence d'autres experts en maladies infectieuses et respiratoires.

En dépit des moyens financiers et médicaux mis en place par l'Etat, le même responsable a assuré que l'Algérie ne pouvait pas faire face et lutter contre cette pandémie ayant touché plusieurs pays du monde si les citoyens ne respectaient pas les recommandations des autorités publiques".Concernant la prise en charge d'un grand nombre de malades en cas de hausse du nombre des cas contaminés, le ministre a affirmé que "tous les établissements hospitaliers ont gelé les autres activités à l'exception des services obstétriques et chirurgicaux et aménagé leurs services pour accueillir les malades".

"La seule barrière efficace pour faire face à cette pandémie mortelle consiste à respecter par les citoyens les orientations du ministère de la

Santé", a-t-il estimé.Il a évoqué le nouveau plan, adopté par le ministère en matière de gestion du nombre de lits entre les hôpitaux, du nombre de cas diagnostiqués et des malades sous traitement, et d’organisation du circuit du patient.

M. Benbouzid a annoncé, en outre, que 10 cliniques privées spécialisées dans l’imagerie médicale, ont proposé leurs services pour la réalisation de l’examen de scanographie (scanner), en faveur des malades, dans le cadre du diagnostic des symptômes du nouveau coronavirus. D’autres cliniques privées proposent les services de leur personnel pour les cas exceptionnels. La crise sanitaire que traverse le pays, à l’instar des autres pays du monde, amènera les "autorités publiques à revoir le système de santé", a-t-il observé.

Les professeurs, Smaïl Mesbah et Nassima Achour, infectiologues à l’Etablissement Hospitalier Spécialisé en Maladies Infectieuses (EHS) El

Hadi FLICI, ex El kettar Alger, le Pr. Nourredine Zidouni, pneumologue au Centre hospitalo-Universitaire ( CHU ), Issad Hassani de Beni Messous (Alger) ont affirmé "l’efficacité du traitement à la chloroquine, dont les résultats restent à ce jour satisfaisants pour les malades hospitalisés".

(APS)