Coronavirus/Education nationale : Calendrier des cours types diffusés sur la Télévision publique

La diffusion de ce programme débutera dimanche par les cours pilotes du troisième trimestre de l’année scolaires 2019-2020 au profit des élèves de la 5ème année primaire, 4ème année moyenne et 3ème année secondaire, "en concrétisation du plan d’urgence tracé par le ministère dans le cadre des mesures prises pour faire face à la suspension des cours dans le cadre de la lutte contre la propagation de coronavirus au milieu scolaire", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le programme pour le cycle secondaire sera diffusé dimanche et mercredi de 12H30 à 13H00, pour le cycle moyen, lundi et jeudi de 12H30 à 13H00 et pour le cycle primaire, mardi de 12H30 à 13h00.Le vendredi, le programme sera diffusé de 15H00 à 16H00 pour les cycles

primaire et secondaire alors que le samedi, il sera diffusé pour les élèves du cycle secondaire de 12H30 à 13H00.

Selon le calendrier dévoilé par le ministère, ce programme sera diffusé sur la chaîne 1 et 6 et rediffusé quotidiennement de 16H00 à 16H30 et samedi de 17H00 à 18H00 sur la chaîne 4. (APS)