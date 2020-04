APAB : Plaidoyer pour des mesures flexibles en faveur des entreprises

«Les unités de production sont cruellement touchées par la pandémie de Coronavirus qui risque même de mettre en péril leur activité», a indiqué M. Hamani dans un entretien à l’APS. La production, a-t-il poursuivi, est «sérieusement perturbée par des problèmes d’approvisionnement en matière premières du fait que certains de nos fournisseurs d’emballages et d’ingrédients ont décidé de se mettre à l’arrêt», a-t-il affirmé. Outre la pénurie de matières premières et d’intrants, les entreprises des boissons ont du mal à commercialiser leur produits en raison de problèmes liés à la vente et à la distribution.

«Nous avons constaté que 40% de points de vente au détail et 80% des grossistes sur le territoire national sont à l’arrêt», a-t-il fait savoir.

M. Hamani a aussi évoqué le problème de transport du personnel de production et le transport de marchandises (matières premières et ou produits finis) en raison du couvre-feu sanitaire.

Le président de l’APAB a évoqué la situation financière des entreprises de la filière, exhortant les pouvoirs publics à prendre des mesures d’urgence pour les aider à surmonter cette conjoncture et empêcher la faillite. Ces propositions portent sur la mise en place d’un moratoire fiscal et parafiscal pour les entreprises en difficulté (différer les paiements des cotisations sociales et des taxes mensuelles de 90 jours sans pénalité). L’APAB propose, en outre, le report de tous les échéanciers de remboursement des prêts bancaires pour une période de trois mois sans intérêts ni commissions en rapport avec la situation financière de chaque entreprise.

L’Association plaide également pour la mise en place d’un découvert bancaire exceptionnel bénéficiant d’un taux préférentiel, selon les besoins et les garanties, pour faire face aux charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni reportées (paiement des salaires, des fournisseurs). En ce qui concerne l’indemnisation des salariés ayant perdu leur emploi en raison de la crise économique actuelle, l’APAB a estimé qu’il appartient à la Caisse nationale d'assurance-chômage de les rembourser.

Le président de l’APAB espère enfin des décisions adéquates de la part des autorités pour un fonctionnement permettant d’alimenter le marché national mais aussi et surtout à sauvegarder le tissu industriel et les emplois.