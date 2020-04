Selon l’université Johns Hopkins : Le nombre de contaminations dans le monde dépasse 1,1 million

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde a dépassé 1,1 million, selon un nouveau décompte de l'université américaine Johns Hopkins publié samedi.

Au total, 1.118.921 personnes ont été diagnostiquées comme étant infectées par le nouveau coronavirus à travers le monde, avec un bilan de 58.937 morts, tandis que plus de 226.000 patients se sont rétablis, selon le même décompte, mis à jour par le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université.

Les Etats-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas, dépassant les 277.965. L'Italie, avec près de 120.000 cas, a connu plus de 14.600 décès, soit plus que les autres pays. L'Espagne a également enregistré près de 120.000 cas et 11.198 décès.