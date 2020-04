Chine : Hommage aux victimes de l'épidémie

Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé que 60 policiers et 35 agents auxiliaires de la police étaient décédés dans l'exercice de leurs fonctions depuis le début du COVID-19 jusqu'au 2 avril. Ces policiers, dont huit de la province du Hubei, travaillaient en première ligne dans la lutte contre le COVID-19, suivant les patients infectés ou les personnes ayant eu des contacts avec les malades ou enquêtant sur des escroqueries liées aux fournitures anti-virus, a indiqué le ministère. Dans la province du Hubei, les policiers et les agents auxiliaires ont dépisté 13 millions de personnes pour déceler les infections au COVID-19, mené des enquêtes épidémiologiques sur plus de 100.000 cas et apporté leur aide dans le transfert de plus de 80.000 cas confirmés ou suspects, a ajouté le ministère. Vingt des policiers décédés ont reçu des médailles d'honneur, a indiqué le ministère, promettant un soutien aux familles endeuillées. La Chine a rendu hommage à ses morts du Covid-19 en décrétant un deuil national. Le pays observe samedi une journée de deuil national en hommage aux plus de 3300 personnes mortes du Covid-19 dans le pays le plus peuplé du monde. Les sirènes ont résonné sur tout le territoire pendant trois minutes ce matin, tandis que les voitures, trains et bateaux ont fait retentir leurs klaxons en signe de respect, selon des images des télévisions chinoises. A Wuhan, berceau de l'épidémie et qui a enregistré l'essentiel des décès, les habitants sont restés figés dans les rues. Des membres du personnel soignant de l'hôpital Tongji, en première ligne contre le Covid-19, se tenaient tête baissée face au bâtiment principal. Certains portaient des combinaisons de protection blanches.

Dans la capitale Pékin, les automobilistes ont stoppé leurs véhicules pour klaxonner et les piétons sont restés immobiles sur le trottoir, certains avec leurs sacs de courses dans les mains.