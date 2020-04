Il aurait la capacité d’arrêter la croissance du covid-19 : L’«Ivermectine», un antiparasitaire, offre un espoir

L'Ivermectine, un médicament antiparasitaire disponible dans le monde entier, a la capacité d’arrêter la croissance du nouveau coronavirus (Covid-19) en culture cellulaire en 48 heures, selon une étude publiée vendredi dans la revue scientifique Antiviral Research. «Nous avons constaté que même une seule dose pouvait essentiellement éliminer tous les ARN viraux (efficacement éliminé tout le matériel génétique du virus) en 48 heures», a indiqué le docteur Kylie Wagstaff du Monash Biomedicine Discovery Institute, ajoutant que même en 24 heures, une réduction significative a été constatée. Selon cette étude conjointe avec Peter Doherty Institute of Infection and Immunity, la prochaine étape consiste à déterminer le dosage humain correct pour s’assurer que le niveau utilisé in vitro est sans danger pour l’homme.

«Alors que nous faisons face à une pandémie mondiale et nous ne nous disposons pas de traitement approuvé, ce médicament pourrait aider les gens», a souligné le Dr Wagstaff. L’ivermectine est un médicament anti-parasitaire approuvé par la FDA qui s’est également révélé efficace in vitro contre les virus, notamment le VIH, la dengue et la grippe.