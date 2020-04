Fonction publique : Gel des concours jusqu’à nouvel ordre

Les services de la Direction générale de la fonction publique (DGFP) ont instruit les établissements et les administrations publics de geler les procédures de recrutement et de reporter la délivrance des résultats des concours établis ces derniers mois. Le report des activités programmées par les établissements publics est lié à des circonstances exceptionnelles que traverse le pays actuellement et s’inscrit dans le plan de lutte relatif aux mesures de prévention contre la propagation de la pandémie, conformément au décret exécutif n° 20/69 du 21 mars 2020, ainsi qu’à l’instruction n° 90 du Premier ministre promulguée le 14 mars dernier, a indiqué une note interne de la DGFP. Selon plusieurs sources, les promotions professionnelles dans les administrations publiques doivent être momentanément gelées. La Direction de la fonction publique a également instruit les inspecteurs concernés via la note administrative n° 525 établie en mars, de geler le contrôle des dossiers des candidats retenus aux concours de recrutement.

Il est précisé que ces instructions exceptionnelles compliquent l’achèvement des procédures de recrutement engagées par les institutions et services publics et engendrent le non-respect des délais prévus dans l’article 17 du décret exécutif n° 12/194 du 25 avril 2012, qui définit les modalités d’organisation des concours. Cependant, l’instruction souligne qu’exceptionnellement, aucune sanction ne sera appliquée face au risque de retard concernant la délivrance des résultats. Pour rappel, une série de mesures a été, récemment, prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le biais d’un décret exécutif. En effet, le texte exhorte les administrations publiques au niveau central ainsi que dans les collectivités territoriales à mettre en position de congé exceptionnel rémunéré au moins 50% de leurs effectifs, dont la présence sur les lieux de travail n'est pas considérée comme étant essentielle pour la continuité de service, notamment les structures d'utilité publique. Sont exclus de cette mesure, les personnels relevant des secteurs de la santé, de la sûreté nationale, de la protection civile, des douanes, de l’administration pénitentiaire, des transmissions nationales, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de l’autorité vétérinaire et phytosanitaire, des services de l’hygiène et du nettoiement et ceux affectés aux missions de surveillance et de gardiennage, indique le décret. Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent ces personnels pourront autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs et de tout personnel dont la présence n’est pas jugée indispensable. Sami Kaïdi