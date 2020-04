Wilaya d’Alger : Prolongation systématique des autorisations pour le travail de nuit

Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger relatives au travail de nuit durant la période de confinement partiel dans la capitale resteront en vigueur jusqu'au 19 avril, ont indiqué vendredi les services de la wilaya, dans un communiqué.

«Vu la prorogation des mesures de confinement partiel à la wilaya d'Alger jusqu'au 19 avril, les autorisations exceptionnelles délivrées préalablement par les circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger aux personnels des organismes et établissements, publics et privés, pour le travail de nuit durant la période du confinement demeurent en vigueur», précise la même source. Ainsi, conclut la même source, les autorisations arrivées à échéance hier seront systématiquement prorogées et resteront en vigueur jusqu'au 19 avril.