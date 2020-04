Bordj Bou Arreridj : Appui des bienfaiteurs aux hôpitaux

A Bordj Bou Arreridj, un important élan de solidarité a vu le jour pour la participation à la prévention. Le mouvement associatif et des particuliers ont œuvré à fournir du matériel de protection pour les staffs médicaux et paramédicaux.

Les responsables du secteur de la santé ont reçu une dotation importante orientée vers les structures dédiées à la prise en charge des malades atteints par le coronavirus. Actuellement c’est l’hôpital Bouzidi-Lakhdar situé au chef-lieu de wilaya qui est la structure de référence pour le coronavirus. Tout le deuxième étage de l’hôpital est réservé pour l’accueil des malades. Le centre de santé qui se trouve à côté de la structure est consacré pour les consultations des cas suspects. L’ex-hôpital orthopédique devant prendre en charge les malades, a un manque d’équipements et a bénéficié du mobilier administratif de la part d’un bienfaiteur. L’annonce de sa mise en service est attendue par le personnel médical.

Notons que l’aide fournie par les associations et les particuliers encadrés par la commission de solidarité de wilaya comporte surtout 7 appareils de respiration artificielle fixe et 10 autres mobiles. Les deux structures ont reçu un matériel de réanimation et d’urgence.

Il s’agit de 10 lits de réanimation, 10 ECG pour les malades cardiaques, 20 incubateurs, 10 aérosols profonds, 34 obus de respiration et un équipement de stérilisation (autoclave).

F. D.