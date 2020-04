Bechar : Les mesures de prévention non respectées

La structure ne garantit pas les conditions d'hygiène et de prévention contre d’éventuelles contaminations à cause de l'absence de désinfection.

«Si cet endroit n’est pas fermé, il deviendrait le plus grand risque de propagation du virus. Je me demande comment peut-on exiger des citoyens de respecter un confinement puis de les exposer à des risques de contamination ?" s'interroge un habitant.

La situation du marché est du ressort du conseil de sécurité avec à sa tête le wali, souligne le P/APC.

En ville, il y a encore des fêtes de mariage et des personnes circulent normalement.

Une enseignante constate un manque de responsabilité de la part des parents. «Je trouve que certains parents manquent de responsabilité en laissant leurs enfants jouer dehors alors que toutes les écoles ont été fermées pour qu’ils puissent les garder chez eux. J’espère que tout le monde se rendra compte qu’il est plus qu’urgent de rester chez soi», ajoute-t-elle. Les habitants de la capitale de la Saoura sont appelés au respect du confinement et des autres mesures de prévention et à éviter les lieux publics.

Ramdane Bezza

Premier cas enregistré