Education nationale : Début de cours à distance aujourd'hui

Suite au prolongement de la suspension des cours dans les établissements scolaires en raison de la propagation du Covid-19, le ministère de l'Education nationale a annoncé, jeudi, «un plan d'urgence», contenant une série de mesures devant faire face à la suspension des cours au profit des élèves relevant des trois cycles, et ce, durant la période allant du 5 au 19 avril 2020.

Ces mesures portent sur «l'élaboration d'un programme éducatif, en coordination avec le ministère de Communication, intitulé «clés du succès» et contenant des modèles de cours du troisième trimestre (année scolaire 2019/2020), et ce, à partir du 5 avril 2020 sur les chaînes de la Télévision publique. Ces cours concernent les élèves de 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire conformément à des horaires de diffusion qui seront publiés ultérieurement dans un communiqué». Il sera procédé, en outre, à «l'activation du dispositif de soutien scolaire via Internet à partir du 5 avril 2020, et ce, à travers les plateformes numériques de l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD) au profit des élèves de 4e année moyenne et de 3e année secondaire conformément à des horaires d'accès à ces plateformes». Il s'agit également de «la diffusion de cours de 3e trimestre (année scolaire 2019-2020), à partir du 5 avril en cours au profit des élèves des trois cycles confondus à travers des chaînes éducatives selon des horaires de diffusion via youtube», relève le communiqué. Le ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout, a annoncé, dans une récente déclaration, que les cours à distance seront proposés aux élèves des trois paliers. En mobilisant le potentiel du web, M. Ouadajout a affirmé que pour les autres classes, «des chaînes sur la plateforme YouTube ont été mise en ligne et les adresses seront communiquées d’ici peu».

Mais le plus important pour le premier responsable du secteur de l'Education est de réussir la continuité pédagogique en ces moments de crise. C'est pourquoi M. Ouadjaout insiste sur «l’implication et la participation des partenaires sociaux essentielles à la réussite de l’opération et garantir la continuité des cours».

«Clés du succès» est le programme éducatif mis en œuvre en coordination avec le ministère de Communication et contenant des modèles de cours du troisième trimestre. Ces cours qui concernent les classes d’examen : 5e année primaire, 4e année moyenne et 3e année secondaire seront diffusés dès aujourd’hui. La diffusion des programmes et sessions éducatives se fera chaque semaine du samedi au jeudi, à raison de trois leçons par jour avec un total de dix-huit leçons par semaine.

Le ministre de la Communication Amar Belhimmer, a déclaré que l’objectif de lancement des cours à distance vise «à rattraper le retard accusé suite au confinement imposé par la crise sanitaire que traverse le pays».

Pour les parents d'élèves, cette solution «est la plus simple et la juste». M. Azeddine Zerrouk, membre du bureau national de l'Association nationale des parents d'élèves, salue la décision prise par la tutelle. Il estime que pour assurer la continuité pédagogique, «il faut que les enseignants et les parents coordonnent les efforts et jouer leur rôle». «Loin du milieu scolaire qui constitue une forme de socialisation, les enfants et écoliers auront certainement des difficultés par rapport à l'assiduité et la concentration, et c'est là que le rôle de la famille sera primordiale pour non pas de se substituer à l'enseignant mais d'assurer une fonction intermédiaire entre les pratiques de classes et l'apprentissage à distance», ajoute-t-il.

Pour le membre de l'association des parents d'élèves, «il est difficile qu’un enfant puisse apprendre de nouveaux concepts à distance loin de l’environnement scolaire si l'on ne procède pas à des tests pour évaluer le niveau d'apprentissage». Il propose de consacrer «des séances de révision générale sanctionnés par des compositions qui permettent aux élèves de jauger leur compréhension. Aux parents de s’assurer de la qualité pédagogique de l'enseignement à distance, peu valorisée jusque-là».

M. Zerrouk estime qu'il est important de ne pas ignorer le contrôle continu à tous les niveaux, une fois que la situation sera maîtrisée. «Nous espérons toutefois que la pandémie prenne fin rapidement. Il faut prendre au sérieux l’activité pédagogique en classe dans laquelle se réalisent des apprentissages. Les nouvelles technologies et l'enseignement à distance sont complémentaires», a-t-il ajouté.

Tahar Kaidi