Algériens bloqués en Turquie : Arrivée à Alger du premier groupe

Composé de 269 personnes, ce premier groupe, attendu initialement vendredi à 18h00, est arrivé samedi avant l'aube à l'aéroport international Houari-Boumediène à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Algérie.

A leur arrivée, ces personnes ont été accueillies par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, celui de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, celui de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que ceux de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, des Travaux publics et Transports, Farouk Chiali, et le wali d'Alger, Youcef Chorfa. Ces 269 personnes seront placées en quarantaine au niveau de l'hôtel Mazafran.

Il est à noter que cette opération de rapatriement se déroulera selon un planning de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord d'avions d'Air Algérie et de Turkish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui seront placés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine dans le cadre des mesures prises par les autorités du pays pour endiguer la propagation du Covid-19.

Des structures d'accueil dont des hôtels, des complexes touristiques se trouvant dans la wilaya d'Alger et de Boumerdès, ayant une capacité totale de 1.930 places, ont été réquisitionnées pour assurer la meilleure prise en charge de ces personnes.

Cette décision de rapatriement a été prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont convenu, dans un entretien téléphonique, mardi dernier, de coopérer pour le rapatriement, à partir de vendredi dernier, des Algériens bloqués en Turquie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie.

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à l'étranger.