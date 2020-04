Mostaganem : 525 quintaux de divers produits saisis en une semaine

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont saisi, durant une semaine, une quantité globale de 525 quintaux de produits alimentaires impropres à la consommation ou destinés à la spéculation en cette période particulière marquée par la crise sanitaire due au Covid-19. Un bilan des activités de ce corps de sécurité, présenté lors d'une journée d'information organisée au profit de la presse locale et consacrée au dispositif de prévention contre le Covid-19, a relevé la saisie de 520 quintaux de farine et de semoule, de 5,8 quintaux de viandes blanches impropres à la consommation et celle d'autres produits alimentaires. Les saisies ont représenté une valeur de plus de 2,9 milliards DA.

Le chef du groupement territorial de la gendarmerie, le colonel Daoued Benâamar, a indiqué que les efforts de ce corps de sécurité sont axés sur la mise en œuvre des mesures portant la fermeture des commerces, l'interdiction des déplacements et des regroupements de personnes ainsi que sur la lutte contre la spéculation et la fraude. La Gendarmerie nationale contribue également aux opérations de désinfection et de nettoiement ainsi qu'aux campagnes d'information et de sensibilisation sur cette maladie, a rappelé l'officier. Au cours de cette journée d'information, les services de la GN ont initié deux opérations de désinfection des communes de Soualfia et Touahria (au sud de Mostaganem), et inspecté le site de confinement des Sablettes (commune de Mazaghrène). Ils ont aussi initié une campagne de sensibilisation sur la RN 11 sur le confinement partiel, entré en vigueur, jeudi soir, à travers la wilaya de Mostaganem. De son côté, le responsable de la brigade territoriale de Mostaganem, le commandant Yazid Mouada, a indiqué que pour les besoins du confinement sanitaire de 530 ressortissants algériens au niveau de trois complexes hôteliers des Sablettes, il a été procédé à la mise en place d'un dispositif sécuritaire impliquant toutes les unités locales de la GN. Durant les 14 jours de confinement, ces éléments ont assuré la sécurité des personnes, la fermeture de tous les accès à la ZET, située à l'Est du chef-lieu pour éviter éventuellement la propagation du Covid-19. La sortie organisée au profit de la presse locale qui a duré plusieurs heures a permis aux journalistes de rendre compte des actions multiformes des gendarmes sur les plans de prévention et de lutte contre le Coronavirus.