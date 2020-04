Le commissaire à la paix de l’UA : vibrant hommage au défunt M’hamed Khadad

Le Commissaire à la paix et la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a rendu un vibrant hommage au dirigeant sahraoui M’hamed Khadad, décédé mercredi dernier, saluant «un négociateur hors pair» et «un artisan de premier plan» du processus onusien au Sahara occidental.

«Profondément attristé par la disparition de M'hamed Khadad, négociateur hors pair et artisan de premier plan du processus de paix au Sahara occidental. Mes condoléances émues à sa famille, au leadership de la RASD et au peuple sahraoui», écrit Smaïl Chergui, dans un tweet.

Le diplomate M'hamed Khadad, qui avait occupé des postes et fonctions importants au sein du Front Polisario et du gouvernement sahraoui, est décédé mercredi des suites d’une longue maladie.