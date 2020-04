Géolocalisation : Une nouvelle application algérienne mise en ligne

Une nouvelle application informatique dédiée à la prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19) a été créée et mise en ligne par une entreprise oranaise spécialisée dans la géolocalisation, a-t-on appris hier de son responsable, Ali Maameri.

Disponible sur le site de téléchargement «Apple Store», l'application a été développée dans le but de «minimiser le risque de la propagation du coronavirus en Algérie», a précisé à l'APS, M. Maameri.

Totalement gratuite, cette solution algérienne permet de «retracer les pas de l'utilisateur et d'éviter au maximum le contact avec les sujets affectés», a-t-il fait savoir, signalant que les citoyens peuvent également y accéder via le site http://www.solution-gprs.com/covid/.

Plus de 3.700 téléchargements ont été enregistrés durant les premières 24 heures de la mise en ligne de la nouvelle application qui donne également des statistiques détaillées, par wilaya, avec le nombre des cas hospitalisés, rétablis et décédés, a-t-il expliqué.

L'initiative est à l'actif d'une équipe de jeunes informaticiens de l'entreprise dirigée par M. Maameri qui capitalise une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la géolocalisation.