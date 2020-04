Niger : 4 militaires nigériens et 63 «terroristes» tués

Quatre militaires nigériens et soixante-trois «terroristes» ont été tués jeudi dans des combats entre l'armée et des hommes "lourdement armés" dans la région de Tillabéri (ouest), proche du Mali, indique vendredi soir un communiqué du gouvernement.

«Aux environs de 15H30, des éléments des Forces armées nigériennes (FAN) ont eu un accrochage avec un groupe de terroristes lourdement armés à bord de plusieurs véhicules et une cinquantaine de motos.

«Après un combat acharné», les soldats, «en mission dans le cadre de l'opération (anti-terroriste) Almahaou (qui signifie Tourbillon en langue locale)» ont mis les assaillants «en fuite» et ont récupéré des dizaines de motos, des armes et divers matériels appartenant aux assaillants, selon le texte du ministère de la défense qui précise que les combats ont eu lieu «à Tamalaoulaou dans le département d'Abala dans la région de Tillabéri». Des opérations de ratissage «ont été engagées» et «sont actuellement en cours».